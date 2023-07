Medio Oriente: almeno 125 tombe rinvenute in cimitero di epoca romana a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 125 tombe sono state rinvenute in un cimitero romano risalente a due mila anni fa scoperto a Gaza lo scorso anno. Lo ha riferito il ministero delle Antichità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), spiegando che la maggior parte delle tombe contiene scheletri ancora intatti. La scoperta comprende anche due rari sarcofagi di piombo, ha spiegato il ministero. Il cimitero è stato scoperto nel febbraio del 2022 da una squadra di costruttori che lavorava a un progetto di edilizia abitativa finanziato dall'Egitto. Almeno 25 ingegneri e tecnici sono stati impegnati per scavare e ripulire gli scheletri. "È il primo cimitero di queste dimensioni scoperto in Palestina, ed è anche la prima volta che sono state trovate bare di piombo decorate con uva e pergamene", ha detto Fadl al Atol, esperto di antichità citato dall'emittente panaraba filo-iraniana con sede a Beirut “Al Mayadeen”. “Questa è una scoperta senza precedenti. L'importanza di questo cimitero è che lega la presenza palestinese su questa terra e conferma che risale a migliaia di anni fa", ha dichiarato da parte sua il direttore generale del ministero delle Antichità, Jamal Abu Raida.(Res)