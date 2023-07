Montenegro: arrestato ex direttore polizia Veljovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore nazionale della polizia del Montenegro, Veselin Veljovic, è stato arrestato per ordine della Procura speciale di Stato. Lo riferisce l’emittente “Rtcg”, precisando che Veljovic è stato condotto al Dipartimento speciale di polizia (Spo) per un interrogatorio. L'arresto di Veljovic è legato a un caso relativo al contrabbando di sigarette, ha appreso “Rtcg” da fonti riservate. Il premier montenegrino, Dritan Abazovic, ha inviato le proprie congratulazioni agli organismi giudiziari per l’arresto. "La mano della giustizia è finalmente arrivata a Veselin Veljovic", ha dichiarato Abazovic. Fino al 20 maggio Veljovic ha lavorato come consigliere per la sicurezza e la difesa presso l'ufficio dell'ex presidente del Montenegro, Milo Djukanovic.(Seb)