Imprese: Stellantis e Samsung annunciano piano per seconda gigafactory negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo scorso anno, con la creazione della joint venture con Stellantis, abbiamo gettato solide basi per consolidare la nostra presenza in Nord America,” ha sottolineato il presidente e amministratore delegato di Samsung, Yoon-ho Choi. “Il secondo stabilimento consentirà di accelerare il nostro sviluppo nel mercato statunitense e aiuterà Stellantis a portare avanti la transizione elettrica negli Stati Uniti, fornendo prodotti con i massimi livelli di sicurezza e qualità”, ha continuato. Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100 per cento del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (Bev) in Europa e il 50 per cento con autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev negli Stati Uniti. Per raggiungere questi obiettivi di vendita, l’azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità di batterie. Stellantis punta a diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio in tutti gli ambiti entro il 2038, con una compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti. La sede del nuovo stabilimento è attualmente in corso di valutazione e ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito. La transazione è subordinata alla sottoscrizione della documentazione definitiva. (Com)