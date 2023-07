Roma: domani apre discussione su piano casa, poi bilancio e Tpl gratis per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre domani in Assemblea capitolina la discussione sul piano casa. Obiettivo dell'Aula Giulio Cesare è approvare il documento in un paio di giorni al massimo, in modo da poter procedere poi alla discussione sull'assestamento di bilancio del Campidoglio da licenziare entro fine luglio. In Assemblea capitolina è atteso il sindaco Roberto Gualtieri. Tra i provvedimenti principali del piano casa c'è l'acquisto di 2.000 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica entro il 2026, il recupero di immobili occupati con soluzioni alloggiative per le famiglie in condizioni di svantaggio economico e sociale: al vaglio c'è l'idea di acquisire lo Spin Time e il Maam, sul modello adottato per l'ex caserma di via del Porto Fluviale che sarà recuperato con 11 milioni di euro di fondi del Pnrr. (segue) (Rer)