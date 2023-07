Roma: domani apre discussione su piano casa, poi bilancio e Tpl gratis per giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma si stima ci siano 150 mila persone che vivono condizioni di difficoltà per il diritto alla casa. La stima contempla: 40 mila persone in graduatoria per un alloggio popolare, circa un quarto di queste è in emergenza; 15-17 mila nelle occupazioni e 15 mila sotto sfratto; 45 mila beneficiari del contributo affitto; 5 mila nei campi rom; 1.500 nei residence; 10 mila senza fissa dimora. Il piano casa del Campidoglio prevede quattro linee di intervento: il reperimento di alloggi per incrementare l’offerta di abitazioni; il rafforzamento dei programmi di recupero del patrimonio edilizio e dei progetti di autorecupero; la revisione delle misure di welfare abitativo; l’istituzione dell’Osservatorio della condizione abitativa a Roma e dell’Agenzia sociale per l’abitare. (segue) (Rer)