Roma: domani apre discussione su piano casa, poi bilancio e Tpl gratis per giovani (3)

- Successivamente, con l'Aula Giulio Cesare convocata fino a venerdì dalle 10 alle 18, si procederà alla discussione sull'assestamento di bilancio. A larghe linee lo schema di bilancio prevede un recupero di 453 milioni sulla spesa corrente e di 233 milioni sul capitolo degli investimenti. E nell'ambito della variazione di bilancio approvata dalla giunta capitolina, la maggioranza consiliare, a trazione Pd, proporrà una serie di modifiche - attraverso emendamenti e ordini del giorno - per approntare risorse su alcuni interventi ritenuti prioritari. Innanzitutto saranno stanziati 10 milioni di euro per garantire il trasporto pubblico gratuito ai giovani fino ai 18 anni: i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni potranno richiedere da settembre una card Atac, al costo di 35 euro di attivazione, per viaggiare gratis su tutti i mezzi del Tpl per un anno. La card va rinnovata l'anno scolastico successivo, fino a 10 anni si viaggia già gratuitamente. (Rer)