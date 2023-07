Trasporti: sciopero Tpl, a Roma chiuse alcune stazioni Metro, adesione al 15,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rallentamenti e chiusure di alcune linee della metropolitana. Si è tenuto questa mattina lo sciopero nazionale del trasporto pubblico, indetto dall’Unione sindacale di base. La protesta, avvenuta dalle 8:30 alle 12:30, ha riguardato anche la rete romana di Atac, le linee periferiche della Roma Tpl e i bus Cotral. Per quanto riguarda la Capitale, l’adesione complessiva personale Atac è stata del 15,4 per cento. Le Metro A-B/B1 e la ferrovia Termini-Centocelle sono rimaste attive, mentre sulla Metro A è stata chiusa la stazione Ponte Lungo, riaperta dopo circa due ore. Inoltre è stata chiusa la Metro C, riaperta poco prima della fine dello sciopero. Tra le motivazioni della protesta, ha spiegato la Usb in una nota, “il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neoassunti; la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali". A queste si aggiungono le richieste a carattere generale: "dal salario minimo per legge a 10 euro l'ora all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, per una legge sulla rappresentanza sindacale e per il blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina", conclude il sindacato. Allo sciopero di Usb si è aggiunta la protesta del personale del deposito Atac in via Candoni, alla Magliana, sempre nella stessa fascia oraria, contro le aggressioni subite in queste ultime settimane, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna. In una nota, le segreterie regionali hanno fatto sapere che “si è registrata una grande partecipazione".(Rer)