Colombia: autorità al lavoro per verificare permanenza in vita di un leader dissidente delle Farc

- L'intelligence della Colombia sta verificando l'informazione secondo cui Lucian Martin Arango, il guerrigliero noto con il nome di "Ivan Marquez", sarebbe ancora in vita. La firma dell'uomo compare su una lettera rilanciata dai media locali oggi, circa due settimane dopo le ultime notizie di un suo possibile decesso. Una lettera diffusa in occasione del 240esimo anniversario della nascita del "Libertador", Simon Bolivar, contenente "idee per una visione" del continente. "Per due secoli abbiamo sofferto la tirannia degli oligarchi del continente e i capi della nuova schiavitù coloniale, in particolare della mente con cui gli Stati Uniti vogliono spogliarci e dominarci come una mandria sottomessa", si legge in uno dei passaggi del testo. Arango è leader della cosiddetta "Seconda Marquetalia", la dissidenza delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) che ha ripreso le armi tre anni dopo la firma degli accordi di pace di fine 2016. L'ultima notizia circa una sua possibile morte era arrivata a inizio mese, ma mai confermata dal governo. (segue) (Mec)