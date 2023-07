Colombia: autorità al lavoro per verificare permanenza in vita di un leader dissidente delle Farc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marquez, 68 anni, sarebbe finito al centro di uno scontro a fuoco a fine giugno 2022, causa del suo presunto trasferimento in un ospedale del Venezuela. L'intelligence parlò nell'occasione di uno scontro tra bande armate per il controllo di un territorio alla frontiera colombo-venezuelana, cruciale per il redditizio traffico di stupefacenti. La dissidenza parlò invece di un attacco dell'esercito della Colombia, smentendo la notizia della morte. In un video pubblicato dalla rivista "Cambio", un uomo armato circondato da una ventina di guerriglieri armati e bendati, fa sapere che "il giorno 30 giugno 2022, il comandante Ivan Marquez, uomo impegnato con la Pace in Colombia è stato vittima di un attentato criminale comandato dalle caserme dell'esercito e dai comandi della polizia". Un'azione, prosegue il presunto leader militare, da cui "Ivan Marquez" è uscito sostanzialmente "illeso", pronto "a portare avanti la lotta per una nuova idea di Colombia. Non abbiamo dubbi che dietro questo attentato terroristico ci sono la Cia, la Dea e il governo (dell'ex presidente, Ivan) Duque", ha aggiunto. (segue) (Mec)