Colombia: autorità al lavoro per verificare permanenza in vita di un leader dissidente delle Farc (3)

- Ivan Marquez è uno dei guerriglieri che aveva aderito agli accordi di pace stretti col governo nel 2016 e che, denunciando il mancato rispetto degli impegni, hanno deciso nel tempo di rinnegare la firma e tornare a operare nella selva. Ivan Marquez sarebbe l'ultimo dei leader di questa fazione - la cosiddetta "Seconda Marquetalia", in omaggio al luogo in cui fu dichiarata la prima insurrezione armata -, ad essere ancora in vita. Nel pieno degli scontri per il controllo delle attività criminali, nella vasta zona di frontiera tra Venezuela e Colombia, si è infatti registrata la morte degli altri tre nomi ai vertici della "Segunda Marquetalia": "Jesus Santrich", "El Paisa" e "Romana". Lo stesso Ivan Marquez, secondo informazioni di intelligence ribadite da ultimo dal ministro della Difesa colombiano, Diego Molano, sta cercando di lasciare il Venezuela, con probabile destino Cuba, perché non "più sicuro". (Mec)