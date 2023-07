Turismo: Ambrosi (Fd'I), 30 milioni euro per comparto montano scelta lungimirante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto per lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti "diretti a favorire e incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle Regioni della dorsale appenninica, è un ulteriore segnale di attenzione del ministro Santanchè e del governo Meloni verso il comparto montano. Un settore che negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare ripetute emergenze che ne hanno messo a dura prova la tenuta. Una scelta lungimirante che segue quella dei 200 milioni di euro del Fondo Montagna inseriti nella legge di bilancio. Sostenere gli operatori di questo settore vuol dire anche tutelare le nostre montagne: patrimonio naturalistico, paesaggistico, oltre che turistico, riconosciuto in tutto il mondo". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi. (Com)