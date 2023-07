Piemonte: proposta estensione cure sanitarie domiciliari fuori regione ha il via libera della Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge che prevede l’estensione delle cure sanitarie domiciliari fuori regione, primo firmatario Alessandro Stecco (Lega), ha ottenuto il primo via libera a maggioranza della Commissione Sanità. La Pdl ha l’obiettivo di garantire alle persone non autosufficienti, fragili o con patologie che già ne usufruiscono in Piemonte, la continuità delle cure domiciliari in caso di spostamento temporaneo di domicilio in una regione diversa da quella di residenza, in un’ottica di sistema integrato delle prestazioni sanitarie. Il prossimo step sarà il passaggio in Commissione Bilancio e dopo l'approvazione la Pdl ritornerà in IV Commissione per poi approdare all'esame dell'Aula. (Rpi)