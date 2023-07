Campidoglio: Sce, massimo impegno per garantire futuro attività Acos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario "promuovere un impegno comune, a partire dall'Assemblea capitolina, per garantire il futuro dell'attività dell'Acos, l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli. "È di questa mattina - aggiungono - una nota della Cgil che esprime preoccupazione per il paventato blocco delle assunzioni all'interno dell'agenzia e il mancato rinnovo dei precedenti contratti. Pur a fronte di una situazione complicata, l'Assemblea capitolina ha già espresso la volontà di preservare l'attività dell'Acos attraverso l'approvazione di un nuovo regolamento, nello scorso mese di ottobre. È importante continuare su questa strada e mettere in campo l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, sia della politica che dell'attuale vertice gestionale dell'Agenzia, al fine di preservare la sua preziosa attività di controllo e di stimolo all'amministrazione e soprattutto per garantire almeno la continuità degli attuali livelli occupazionali", concludono Cicculli e Luparelli.(Com)