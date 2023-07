Nepal: premier Dahal incontra segretario generale Onu Guterres a margine vertice Fao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, a Roma per partecipare al vertice sui sistemi alimentari nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), ha incontrato oggi il segretario generale dell’Onu, Antionio Guterres. Il colloquio ha toccato i temi del cambiamento climatico, del rafforzamento della sicurezza alimentare e della cooperazione tra il Paese himalayano e il sistema onusiano. Lo riferisce l’ufficio del premier nepalese. Dahal è intervenuto nel pomeriggio alla cerimonia di apertura dell’evento, parlando come presidente del Gruppo dei Paesi meno sviluppati. Giunto a Roma ieri, rientrerà a Katmandu il 28 luglio.(Inn)