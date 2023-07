Tunisia: Guardia nazionale fornisce aiuti a migranti subsahariani bloccati al confine con la Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 19 luglio, l'organizzazione per i diritti umani aveva affermato in un comunicato stampa di aver raccolto più di 20 testimonianze di "vittime di violazioni dei diritti umani per mano delle autorità tunisine". Gli abusi documentati includevano "percosse, uso eccessivo della forza e, in alcuni casi, tortura, arresto e detenzione arbitrari, espulsioni collettive, atti pericolosi in mare, espulsioni forzate e furto di denaro e beni personali", si legge nel comunicato di Hrw. Sette delle persone intervistate hanno dichiarato di essere state deportate come parte di un gruppo di "1.200 africani trasferiti con la forza dagli agenti di sicurezza ai confini con la Libia e l'Algeria all'inizio di luglio". Le testimonianze raccolte dalla Ong hanno mostrato, inoltre, che i migranti sono rimasti senza acqua, cibo e riparo in mezzo al deserto. (Tut)