Maltempo: Paita (Iv) visita Pianoro e Monterenzio, problemi enormi, risorse non sono arrivate

- "Nei comuni alluvionati dell'Emilia-Romagna ci sono problemi enormi. A Pianoro e Monterenzio, così come in decine di altre zone colpite dal disastro del maggio scorso, i sindaci sono stati lasciati soli. Le risorse promesse dal governo non sono ancora arrivate, e senza risorse non è possibile realizzare interventi né di messa in sicurezza né di ricostruzione". Lo dice la coordinatrice di Italia viva Raffaella Paita, in visita oggi nelle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, e in particolare nei comuni di Pianoro e Monterenzio, insieme all'onorevole Naike Gruppioni, del gruppo Azione-Italia viva alla Camera, bolognese eletta in Emilia Romagna. "A oltre due mesi da quei terribili giorni, la situazione che si presenta è ancora drammatica. I cittadini e gli amministratori - afferma la senatrice Paita - stanno facendo un lavoro straordinario ma quello che manca è lo Stato. Ci sono interi territori che rischiano l'isolamento. Il generale Figliuolo è una persona di grande livello, lo ha dimostrato durante l'emergenza Covid, e quindi saremo al suo fianco, ma quello che chiediamo è che il governo individui al più presto le risorse necessarie". (Rin)