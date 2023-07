Siria: sottosegretario Mantovano, sanzioni economiche non precludano fornitura di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni economiche a cui è sottoposta la Siria “non dovrebbero più precludere la fornitura di aiuti essenziali alla popolazione, perché attualmente l’embargo vanifica ogni sforzo profuso per sostenere le comunità più minacciate, a cominciare da quella cristiana”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, durante un incontro con Jacques Mourad, arcivescovo di Homs dei Siri (Siria), accompagnato dalla presidente e dal direttore di Aiuto alla chiesa che soffre (Acs Italia), rispettivamente Sandra Sarti e Alessandro Monteduro, secondo una nota di palazzo Chigi. Mantovano ha espresso, a nome del governo, la sua vicinanza all’arcivescovo di Homs dei Siri per il drammatico e tuttora irrisolto sequestro di padre Paolo Dall'Oglio, assicurando che l’Italia, innanzitutto attraverso la sua intelligence, non smetterà di cercarlo. Il sottosegretario ha inoltre affermato che le preoccupazioni dei vescovi siriani saranno rappresentate alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da sempre vicina alle comunità cristiane sofferenti a causa dei conflitti e delle persecuzioni. (segue) (Com)