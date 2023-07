Siria: sottosegretario Mantovano, sanzioni economiche non precludano fornitura di aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monsignor Jacques Mourad, cofondatore insieme a Padre Paolo Dall’Oglio della Comunità monastica di Deir Mar Musa, ha anzitutto ricordato la figura del suo confratello a pochi giorni dal decennale del rapimento avvenuto a Raqqa il 29 luglio 2013, nell’auspicio che le ricerche del religioso disperso non si interrompano. L’arcivescovo di Homs dei Siri ha inoltre descritto le sofferenze del popolo siriano, duramente colpito dall’embargo. Monsignor Antoine Chahda ha denunciato la mancanza di entrate finanziarie, senza le quali il popolo, ad Aleppo e altrove in Siria, non può pagare luce elettrica, cibo e medicine. Monsignor Rami al Kabalan ha sottolineato l’importanza di sostenere il sistema educativo cattolico. Molte scuole sono state infatti nazionalizzate o chiuse, precludendo così non solo l’istruzione, ma anche il dialogo fra le diverse componenti religiose, così importante per evitare la radicalizzazione. (segue) (Com)