Siria: sottosegretario Mantovano, sanzioni economiche non precludano fornitura di aiuti (3)

- Sarti e Monteduro hanno sottolineato che, nonostante le sanzioni prevedano delle eccezioni per l’invio di fondi per aiuti umanitari, il codice bancario europeo Iban e lo statunitense Swift bloccano i trasferimenti contenenti riferimenti alla Siria. Per tali motivi - hanno aggiunto i rappresentanti di Acs Italia - la comunità internazionale dovrebbe dare disposizioni al sistema bancario affinché sia autorizzato il trasferimento di denaro per scopi umanitari, come peraltro già previsto dalle eccezioni alle sanzioni. (Com)