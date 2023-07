Speciale scuola: Schillaci, puntare su educazione alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “nostro obiettivo è puntare sull’educazione alimentare con iniziative mirate”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo alla sessione “Healthy diets, cultures and tradition: lessons from the mediterranean diet” nell'ambito del vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite, in corso a Roma. “Il ministero della Salute ha investito su un progetto di informazione sia nelle scuole in Italia che nelle scuole italiane all’estero” per un “contrasto all’informazione falsa e imprecisa che va osteggiata per scongiurare abitudini alimentari sbagliate”, ha concluso. (Rin)