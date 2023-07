Mafia: Ruffino (Azione-Iv), su beni confiscati governo completi ultimo miglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Piantedosi "giustamente sottolinea come la normativa italiana sui beni confiscati alla criminalità organizzata sia riconosciuta come un'eccellenza a livello mondiale, ma le belle parole contano poco se non sono accompagnate dai fatti. Così non basta assegnare a enti pubblici o del terzo settore gli immobili sequestrati alle mafie se allo stesso tempo non si garantiscono loro anche i fondi di cui hanno assoluto bisogno per riqualificarli e per gestirli". Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione-Italia viva, che aggiunge: "Al governo rinnovo perciò la richiesta di completare l'ultimo miglio, stanziando le risorse che mancano per la piena ed efficace attuazione della normativa. E' paradossale che spesso i beni confiscati alle mafie restino in stato di abbandono, anziché essere restituiti alla collettività per un vero riuso sociale, perché gli enti assegnatari non sono in grado di far fronte ai costi di gestione e di avvio di progetti di reimpiego sociale. Bisogna superare le criticità esistenti, il governo se ne faccia carico e lo faccia anche in tempi brevi. La restituzione alle comunità dei beni confiscati non può essere parziale - conclude Ruffino - perché così parziale sarebbe anche la vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata". (Rin)