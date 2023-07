Speciale scuola: Roma, in commissione congiunta Expo, Scuola e Commercio 2 importanti progetti proposti da studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando una voce autorevole su temi legati alla politica internazionale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Prosegue il percorso partecipato avviato dalle commissioni capitoline Expo e Scuola a sostegno della candidatura di Roma a Expo 2030. Dopo l'invio da parte delle scuole di ogni ordine e grado di progetti ed elaborati sulla Roma del futuro da parte degli studenti, si apre la fase di approfondimento delle proposte pervenute. Lo dichiarano in una nota congiunta i presidenti delle commissioni capitoline Expo Virginia Raggi, M5s, Scuola Carla Consuelo Fermariello, Pd e Commercio Andrea Alemanni, Pd. "Durante questa settimana, abbiamo quindi convocato le commissioni in seduta congiunta al fine di esaminare due importanti proposte: il progetto I dehors del futuro, in congiunta con la commissione Commercio e su iniziativa della consigliera Valeria Baglio, presentato dall'Iiss Giorgio Ambrosoli con Musa Formazione, Arcs (Associazione ristoranti centro storico), Anp (Associazione Nazionale Presidi), Next Economia e Safe Energia per valutare una proposta di dehors che coniughi decoro, bellezza, modernità e produzione di energia pulita a km0. Abbiamo invece approfondito, insieme al Municipio Roma IX, il progetto di rigenerazione urbana e pedonalizzazione di via Argoli, completamente sviluppato dagli studenti del Liceo Artistico Caravaggio. Riteniamo fondamentale dare continuità al lavoro che studenti e professori, con il supporto dei dirigenti scolastici, hanno fatto con passione avviando un percorso reale di cittadinanza attiva e partecipata. Ci auguriamo che le idee da loro avanzate possano continuare a camminare realizzando quelle trasformazioni che loro stessi auspicano per la Roma del futuro: una Capitale che tutti vogliamo immaginare sviluppata, moderna, resiliente ed eco-friendly", conclude. (Com)