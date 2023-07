Speciale scuola: Erbaggi-Mussolini (Fd'I), in asili nido Roma non funziona aria condizionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le temperature si alzano "vuoi per la stagione vuoi per i cambiamenti climatici, ma il sindaco Gualtieri sembra non accorgersi di una nuova e grave emergenza: negli asili nido di Roma Capitale non funziona l'aria condizionata". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Stefano Erbaggi e Rachele Mussolini. "I bambini sono stati così abbandonati nel mese di luglio a una vera e propria estate bollente e, con loro, tutto il personale scolastico. Magari il sindaco è già con la mente alle vacanze, le sue. Ma non un po' e non deve in alcun modo togliere attenzione dalle priorità della nostra città. Caro Gualtieri, prima di andare in ferie affronta questo problema e mettici la faccia", concludono. (Com)