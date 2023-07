Speciale scuola: Roma, prosegue l'iniziativa Scuole sicure, la polizia incontra i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Questura di Roma, in collaborazione con il commissariato sezionale Borgo, ier, nell'area pavimentata di piazza Cavour, davanti al commissariato, ha svolto una visita didattica richiesta dall'associazione culturale Junior Club 2020 Scuola Dante Alighieri, alla quale hanno partecipato circa 45 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, accompagnati da 9 referenti dell'associazione. L'incontro, giunto alla quinta edizione, è inserito nel più ampio progetto "Scuole sicure" promosso dalla Questura di Roma, e ha visto l'attenta partecipazione di tutti i ragazzi coinvolti. I temi trattati hanno riguardato l'educazione civica, il rispetto della legalità in tutte le sue forme, le attività svolte dalla polizia di Stato in chiave di prossimità, oltre a quelle di prevenzione e repressione dei reati in genere. Le unità cinofile e gli artificieri hanno effettuato alcune dimostrazioni pratiche, spiegando a tutti i ragazzi presenti l'importanza del loro lavoro e ciò che materialmente fanno. Presente anche personale in moto, in bici e a cavallo. Durante l'incontro i giovani partecipanti all'iniziativa hanno ricevuto, dai poliziotti del progetto Scuole sicure, piccoli gadget a ricordo della piacevole giornata trascorsa insieme. (Rer)