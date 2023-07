Speciale scuola: Valditara firma decreto assegnazione risorse per Its Academy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il nuovo decreto riguardante l’assegnazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica agli Its Academy per l’anno formativo 2023/2024, per un importo di 48.330.802,09 euro. Il fondo, atteso da Fondazioni Its e Regioni - si legge in una nota -, potrà essere utilizzato nel 2023 per finanziare i corsi e l’offerta formativa e anche per dotare gli Its Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate. L’assegnazione delle risorse verrà realizzata entro il prossimo 30 settembre, per consentire alle Regioni di procedere con le programmazioni dell’offerta formativa 2023/2024. "Questo stanziamento è un nuovo passo nell'ottica di potenziare sempre più il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e garantire una migliore attuazione della riforma degli Its Academy e delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ha dichiarato il ministro Valditara. (Com)