Cinema: Conte, M5s a fianco lotta studenti Centro sperimentale

- Questa mattina il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, con il vicepresidente Riccardo Ricciardi e il deputato sempre del M5s, Gaetano Amato, ha incontrato presso il Centro sperimentale di cinematografia gli Roma gli studenti del Centro in presidio di protesta da giorni contro l'emendamento della Lega al decreto Giubileo. E' quanto si legge in una nota. "Il Movimento cinque stelle - afferma Conte - si schiera convintamente a sostegno della protesta degli studenti del Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Se l'emendamento presentato da esponenti della Lega al decreto Giubileo andasse in porto, il potere di nomina del comitato scientifico di questo istituto così prestigioso cadrebbe in mano ai ministeri, con un rischio concreto per l'indipendenza del Centro. Porteremo in Parlamento la voce degli studenti e delle associazioni di settore che stanno giustamente manifestando in queste ore. Ci batteremo nelle commissioni competenti affinché questo emendamento venga ritirato e in generale per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza del Centro sperimentale. Un appello al governo: rifletta e ascolti queste ragazze e questi ragazzi. La politica lasci autonomia e indipendenza al mondo del cinema e della cultura". (Com)