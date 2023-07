Infrastrutture: Bei sottoscrive prestito da 315 milioni di euro con Cellnex per diffusione 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto è un esempio del modello di business ad accesso aperto, tipico di fornitori di infrastrutture per telecomunicazioni passive come Cellnex; questo modello incoraggia l'utilizzo di stazioni base condivise da più operatori, riducendo il numero complessivo di antenne necessarie e senza incidere negativamente sulla larghezza di banda o sulla copertura della rete o sui servizi digitali forniti ai privati. Il progetto contribuirà considerevolmente agli obiettivi dell'Ue per il 2030 nell'ambito del decennio digitale, promuovendo investimenti nelle infrastrutture necessarie per la transizione digitale in tutte le zone urbane e rurali d'Europa. Nelle regioni della coesione (ossia quelle in cui il reddito pro capite è inferiore al 75 per cento della media Ue) verrà installata circa la metà delle nuove antenne, concorrendo a colmare il divario digitale e a generare vantaggi socioeconomici nelle zone interessate. Questa è la seconda operazione stipulata tra la Bei e Cellnex per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili. (segue) (Res)