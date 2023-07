Infrastrutture: Bei sottoscrive prestito da 315 milioni di euro con Cellnex per diffusione 5G (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo è stato firmato oggi a Barcellona da Ricardo Mourinho Félix, vicepresidente della Bei, e da José Manuel Aisa, Chief Financial Officer e Corporate Development Director di Cellnex. "Questo contratto di prestito permette alla Bei di finanziare un progetto importante che contribuirà ad accelerare la transizione digitale europea," ha dichiarato Ricardo Mourinho Félix, vicepresidente della Bei. "Siamo felicissimi di collaborare con Cellnex a questo prestito che mira ad espandere e massimizzare le infrastrutture per le telecomunicazioni mobili in cinque Paesi europei, Spagna compresa. Queste infrastrutture - in particolare la diffusione del 5G - hanno un'importanza vitale per la transizione digitale e per velocizzare l'accesso ai servizi digitali per tutti, indipendentemente dal luogo. L'accordo che è stato firmato oggi aumenterà inoltre la densità di queste infrastrutture nelle regioni della coesione, contribuendo all'obiettivo della Bei di favorire la coesione economica, sociale e territoriale." (segue) (Res)