Fao: Tajani, sicurezza alimentare priorità per il governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano considera la sicurezza alimentare una priorità e ritiene fondamentale impegnarsi per la sua difesa. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Secondo vertice Fao sui sistemi alimentari, in apertura oggi a Roma. “Riteniamo fondamentali impegnarci sulla sicurezza alimentare, tema che tocca miliardi di persone, e farlo in un momento particolarmente complicato, nel quale c’è il rischio che milioni di persone non possano ricevere grano dall’Ucraina”, ha detto Tajani, che esorta ad “essere protagonisti” nelle giornate di lavoro che si aprono. “Ringrazio il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, per aver reso protagonista Roma del futuro di miliardi di persone”, ha aggiunto il ministro. (Res)