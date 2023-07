Spagna: popolari proporranno patto legislatura su alcune questioni di Stato per favorire investitura Feijoo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) vincitore delle elezioni generali di ieri, seppur di misura, chiederà al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Pedro Sanchez di "convincerlo" ad astenersi per favorire l'investitura del leader popolare, Alberto Nunez Feijoo. Secondo il quotidiano "El Pais", il Pp proporrà ai socialisti una sorta di "astensione condizionata", in cambio di un accordo su diverse questioni di Stato nonostante gli scontri senza precedenti che hanno caratterizzato gli ultimi quattro anni di relazioni tra popolari e socialisti. Borja Semper, responsabile della campagna elettorale del Pp ha dichiarato che, affinché la governabilità non dipenda dai partiti pro-indipendenza, l'opzione migliore è un "patto" tra Pp e Psoe ma con Feijoo come presidente. "Dobbiamo ripensare le dinamiche. La prima persona che Feijoo chiamerà è il Psoe e gli chiederà: siete d'accordo nel cercare formule alternative che permettano alla governabilità di non dipendere dai partiti che vogliono lasciare la Spagna?", ha affermato Semper in alcune dichiarazioni alla stampa. Si tratterebbe, dunque, non di una "grande coalizione" ma di un "patto di legislatura" su alcune questioni di Stato. (Spm)