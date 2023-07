Israele: approvato decreto su riforma giustizia, scontri fuori dal parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo settimane di proteste e opposizione pubblica di massa che hanno spaccato il Paese, la Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato in via definitiva il decreto legge sul principio di ragionevolezza, ovvero una legge che impedisce ai tribunali di rivedere la ragionevolezza delle decisioni governative e ministeriali. Si tratta del primo grande disegno di legge approvato nel contesto della revisione giudiziaria proposta dal governo di estrema destra. Il disegno di legge è passato con 64 voti a favore e nessun contrario. I parlamentari dell'opposizione hanno boicottato il voto finale sul disegno di legge in segno di protesta. All'interno della Knesset, molteplici tentativi dell'ultimo minuto di emendare il disegno di legge o di giungere a un compromesso più ampio con l'opposizione sono falliti e due schemi di compromesso sono stati respinti. Intanto, mentre la tensione era alta dentro all'aula, fuori dalla Knesset, a Gerusalemme, 19 manifestanti sono stati arrestati dagli agenti della polizia che ha sparato l’acqua con i cannoni per disperdere la folla. (segue) (Res)