Israele: approvato decreto su riforma giustizia, scontri fuori dal parlamento (2)

- Secondo i media locali, sarebbero falliti i colloqui tra opposizione e maggioranza per trovare un accordo e in aula il ministro della Giustizia, Yariv Levin, e il titolare del dicastero della Difesa, Yoav Gallant - responsabile lo scorso marzo del rinvio dell’esame della riforma giudiziaria - si sarebbero scambiati battute cariche di ira. Intanto, il primo ministro Benjamin Netanyahu, reduce dall’intervento per impiantargli un pacemaker, stava effettuando telefonate per raggiungere un’intesa dell’ultimo momento. Una foto diffusa dai media mostra efficacemente la situazione prima del voto finale: da un lato Gallant e dall’altro Levin discutevano animatamente, mentre al centro Netanyahu era al telefono, probabilmente per trovare un’intesa tra i due e rimandare l’approvazione del decreto legge. Il decreto legge in esame dentro l’aula rappresentava sia un banco di prova per la maggioranza, sia un momento cruciale nella storia democratica del Paese. (Res)