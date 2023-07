Roma: M5s-CR, Baglio distratta, vero nulla assoluto è nella sua amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evidentemente la consigliera Baglio "durante i 5 anni della nostra sindacatura è stata molto distratta. Altrimenti non si spiega come mai parli di depauperazione delle municipalizzate quando abbiamo fatto proprio l'opposto: abbiamo rimesso in ordine i conti di Atac e Ama, che soffrivano di un buco rispettivamente da 1.3 miliardi e da 250 milioni, rinnovando anche mezzi e personale e segnando il ritorno di procedure regolari, dopo anni di affidamenti diretti dati agli amici degli amici. Quello che Baglio chiama nulla assoluto ha permesso al suo sindaco di tagliare una grandissima parte dei nastri della sua amministrazione finora". Così in una nota i gruppi consiliari capitolini del Movimento 5 stelle e lista Civica Raggi. "Per fare qualche esempio - sottolineano -: il restyling del piazzale della stazione Tiburtina, la riqualificazione di viale Castrense, la ciclabile Ostiense, i lavori per il tutor alla galleria Giovanni XXIII, la riqualificazione di piazza Sant'Agostino, i lavori di manutenzione straordinaria delle metro A e B, il progetto Caput Mundi e tanti altri interventi sulle scuole e sul verde. Il vero nulla è quello che sta offrendo questa amministrazione, che si trincera dietro l'idea malsana di un inceneritore e le promesse di un miracolo in vista del Giubileo per nascondere il suo fallimento su tutti i fronti", concludono i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi.(Com)