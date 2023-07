Sardegna: ecologisti Grig, dopo 3 anni nessuna bonifica ambientale su siti inquinati da Fluorsid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tre anni dalla sentenza che ha condannato dieci indagati per gravi reati ambientali legati agli impianti industriali della Fluorsid s.p.a., la situazione di inquinamento ambientale nella zona industriale di Cagliari - Macchiareddu e nella zona umida di Santa Gilla rimane invariata, senza alcuna integrale bonifica. La Procura della Repubblica e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale hanno concluso le indagini e condotto un procedimento penale che ha portato a un ampio patteggiamento e all'obbligo di effettuare una bonifica completa, ma a oggi nulla è stato fatto. Il procedimento penale si è concluso con un accordo nel luglio 2019, con dieci imputati che hanno patteggiato con 23 mesi di arresto e 7.000 euro di multa. Tuttavia, questa soluzione non ha consentito un dibattimento pubblico o la possibilità di costituirsi parte civile per valutare le effettive responsabilità aziendali in questo grave disastro ambientale. La Fluorsid s.p.a., costituitasi parte civile, si è impegnata a sostenere il costo integrale delle bonifiche ambientali, ammontante a ben 22 milioni di euro. Tuttavia, nonostante questo impegno, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha recentemente informato la Procura della Repubblica e le autorità competenti che non è stata avviata alcuna attività di bonifica ambientale a tre anni dalla sentenza. (segue) (Rsc)