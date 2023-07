Sardegna: ecologisti Grig, dopo 3 anni nessuna bonifica ambientale su siti inquinati da Fluorsid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) aveva segnalato la gravità dell'inquinamento ambientale già nel maggio 2017, sollecitando l'apertura di una procedura per accertare le responsabilità della Fluorsid s.p.a. ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i., che prevede ipotesi di responsabilità amministrativa delle società e degli enti in caso di reati ambientali. Tuttavia, il procedimento penale ha concluso con un patteggiamento, privando la comunità della possibilità di valutare pienamente le responsabilità dell'azienda. Gli impianti della Fluorsid s.p.a., pur essendo muniti di certificazioni di qualità e sostenibilità ambientale, sono stati al centro di un disastro ambientale con gravi conseguenze per la salute umana e l'ecosistema. La contaminazione dell'aria, del suolo e delle falde acquifere, oltre alla scoperta di discariche abusive di rifiuti industriali, ha causato danni devastanti per l'ambiente e la fauna locale. Il ritardo nella bonifica ambientale è inaccettabile e richiede un'azione urgente da parte delle autorità competenti. Il GrIG ha inoltrato un'istanza di accesso civico e informazioni ambientali per verificare gli atti adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti in relazione alla bonifica ambientale e ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Città metropolitana di Cagliari, i Comuni di Assemini e Uta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e la Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna. (Rsc)