Speciale difesa: Germania, "Bild", controspionaggio fatica a effettuare controlli su personale militare

- Il controspionaggio militare tedesco (Mad), una divisione della Bundeswehr (le forze armate), non riesce a far fronte al numero di controlli sul personale militare per individuare eventuali collaboratori con servizi segreti stranieri. Lo riferisce l'edizione domenical del quotidiano “Bild”, secondo cui “la Bundeswehr ha un vero problema di sicurezza. Non riesce a prevenire del tutto le minacce nei suoi stessi ranghi, poiché il controspionaggio è chiaramente sovraccarico", scrive il giornale citando la risposta del ministero della Difesa alla richiesta di un deputato. Secondo il dicastero, alla fine di maggio, 69.687 su 253 mila fascicoli personali di dipendenti e personale militare della Bundeswehr sono stati controllati dal Mad. La verifica interna sulla possibile cooperazione dei militari tedeschi con i servizi segreti stranieri è uno dei compiti del Mad, ma il numero di controlli non si riduce, ma anzi aumenta ogni mese. Ad aprile, il ministro della Difesa, Boris Pistorius, ha parlato di almeno 66 mila segnalazioni. (Geb)