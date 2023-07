Speciale difesa: India-Argentina, firmata lettera di intenti per produzione e acquisto elicotteri Hal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Hindustan Aeronautics Limited (Hal), società aerospaziale indiana di proprietà pubblica, e il ministero della Difesa dell’Argentina hanno firmato una lettera d’intenti per la cooperazione nella produzione e l’acquisizione di elicotteri multiruolo leggeri e medi per le forze armate del Paese sudamericano. Lo riferisce un comunicato di Hal. La lettera d’intenti è stata firmata a Bangalore dal ministro della Difesa argentino, Jorge Taiana, e dal presidente e direttore operativo dell’azienda, C. B. Ananthakrishnan, alla presenza degli ambasciatori Hugo Javier Gobbi e Dinesh Bhatia e di altri funzionari. Il ministro e la sua delegazione hanno visitato la divisione elicotteri di Hal e assistito alla presentazione di vari prodotti. (Inn)