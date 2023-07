Speciale difesa: Repubblica Centrafricana, Touadera, firmato con la Russia accordo di difesa per presenza militare sul nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Centrafricana ha approvato la presenza militare delle Forze Armate russe sul suo territorio. Lo ha rivelato il presidente Faustin-Archange Touadera in un'intervista rilasciata ad "Al Arabiya", nella quale ha fatto sapere di aver firmato con Mosca un accordo di cooperazione nella difesa che consente alle truppe russe di stazionare nel Paese africano. Le truppe russe collaborano con regolarità con Bangui fin dal 2017, quando approfittando del ritiro dei militari francesi la Russia ha allargato la sua influenza in Rca. Allora, il gruppo paramilitare privato Wagner intervenne per proteggere il governo indebolito dello stesso Touadera, riuscendo a fare del Paese centrafricano una piattaforma importante delle sue attività in Africa. "Il rifiuto della Francia di darci armi per combattere contro i terroristi ci ha spinto a cercarle in Russia", ha detto nella sua intervista Touadera, lamentando che Parigi abbia "ritirato unilateralmente le sue forze dalla Repubblica Centrafricana e trattato il nostro Paese come proprietà privata". Ora, ha aggiunto, a Bangui "non temiamo più colpi di Stato perché la Russia ci protegge dalle potenze occidentali (...) Wagner protegge la presidenza". (segue) (Res)