Francia: Macron, prossimo anno scolastico "un professore davanti ad ogni classe"

- Al prossimo anno scolastico in Francia ci sarà "un professore davanti ad ogni classe" grazie ad una "serie di piccole rivoluzioni". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in un'intervista rilasciata alle emittenti televisive "France 2" e Tf1". Il capo dello Stato ha evocato il "patto insegnanti" che prevede su base volontaria la sostituzione dei professori assenti con i loro colleghi in cambio di una migliore remunerazione.(Frp)