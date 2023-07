Siria: vescovi siriani incontrano a Palazzo Chigi il sottosegretario Mantovano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Jacques Mourad, arcivescovo di Homs dei Siri (Siria), accompagnato dalla Ppesidente e dal direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs Italia), rispettivamente Sandra Sarti e Alessandro Monteduro, ha incontrato a Palazzo Chigi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. All’incontro hanno partecipato anche Denis Antoine Chahda, arcivescovo siro cattolico di Aleppo, e Rami al Kabalan, vescovo di Aretusa dei Siri.Monsignor Mourad, co-fondatore insieme a Padre Paolo Dall’Oglio della Comunità Monastica di Deir Mar Musa, ha anzitutto ricordato la figura del suo confratello a pochi giorni dal decennale del rapimento avvenuto a Raqqa il 29 luglio 2013, nell’auspicio che le ricerche del religioso disperso, e dei tanti altri cristiani rapiti, non si interrompano. L’arcivescovo di Homs dei Siri ha inoltre descritto le sofferenze del popolo siriano, duramente colpito dall’embargo. Le sanzioni, ha proseguito, colpiscono solo la popolazione, in particolare i cristiani, non il governo. Tutto ciò, oltre all’emigrazione di giovani privi di futuro e a stipendi che per un impiegato non superano i 10 dollari Usa, rende ancor più probabile il drammatico esito delle vicende politiche e militari degli anni recenti: la progressiva scomparsa della comunità cristiana dal Medio Oriente. (segue) (Res)