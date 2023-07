Siria: vescovi siriani incontrano a Palazzo Chigi il sottosegretario Mantovano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monsignor Chahda ha denunciato la mancanza di entrate finanziarie, senza le quali il popolo, ad Aleppo e altrove in Siria, non può pagare luce elettrica, cibo e medicine. Monsignor Al Kabalan ha sottolineato l’importanza di sostenere il sistema educativo cattolico. Molte scuole sono state infatti nazionalizzate o chiuse, precludendo così non solo l’istruzione, ma anche il dialogo fra le diverse componenti religiose, così importante per evitare la radicalizzazione. Sarti e Monteduro hanno ricordato che, prima dell’ultradecennale conflitto armato, i cristiani costituivano circa il 10 per cento della popolazione, mentre oggi si stima siano rimasti tra 300.000 e 500.000 fedeli. Sarti e Monteduro hanno inoltre sottolineato che gli ostacoli al trasferimento di denaro e all’importazione di beni rendono impossibile qualsivoglia forma di assistenza. Nonostante le sanzioni prevedano delle eccezioni per l’invio di fondi per aiuti umanitari, queste ultime non funzionano. Il codice bancario europeo Iban e l’americano Swift, infatti, bloccano i trasferimenti contenenti riferimenti alla Siria e a qualsivoglia città della nazione, per cui per le organizzazioni caritative diventa quasi impossibile trasferire fondi con finalità umanitarie. L’invio di denaro è di importanza vitale, perché le istituzioni ecclesiastiche e le Ong non sono in grado di consegnare i beni necessari per la sopravvivenza delle comunità bisognose. Per tali motivi - hanno aggiunto i rappresentanti di Acs Italia - la comunità internazionale dovrebbe dare disposizioni al sistema bancario affinché sia autorizzato il trasferimento di denaro per scopi umanitari, come peraltro già previsto dalle eccezioni alle sanzioni. (Res)