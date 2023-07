Piemonte: assessore Famiglia, 22 milioni per le famiglie con 'Allontanamento zero'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa azione è molto importante perché segna simbolicamente il passaggio dalle intenzioni e dalle norme ai fatti concreti: per la prima volta, in Piemonte, 22 milioni di euro vengono vincolati proprio per lavorare sulla la famiglia e prevenire il disagio famigliare. Lo ha affermato in una nota stampa l'assessore alla Famiglia del Piemonte Chiara Caucino. "Si tratta, quindi, della prima azione concreta e reale derivante dalla nuova legge 'Allontanamento Zero', che inizia così a dispiegare i suoi effetti. Con, sostanzialmente, un unico obiettivo: tutelare con tutti i mezzi a disposizione i minori e lavorare sulle famiglie in modo che nessun bambino o adolescente sia più costretto a vivere in contesti famigliari non adeguati o, peggio, degradati", ha concluso Caucino. (Rpi)