Decreto Alluvioni: voto di fiducia domani in Aula Camera dalle 12:15

- Si svolgeranno domani mattina, dalle 10:45, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023. La prima chiama per appello nominale si terrà dalle 12:15. Dalle 15:30 spazio per l'esame degli ordini del giorno, con il voto finale sul provvedimento entro le 22 sempre di domani. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato alle 15 di oggi. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il testo, che deve essere inviato al Senato, scade il prossimo 31 luglio. (Rin)