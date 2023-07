Speciale difesa: Medio Oriente, l’incontro al Cairo tra le fazioni palestinesi rischia di essere rinviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra le fazioni palestinesi, in programma per il prossimo 30 luglio al Cairo, rischia di essere rinviato, a causa dell’annuncio della Jihad islamica di prendere parte a un dialogo politico solo quando l’Autorità nazionale palestinese (Anp) avrà liberato tutti i detenuti appartenenti al movimento. È quanto si apprende dal quotidiano panarabo con sede a Londra “Al Quds al Arabi”, secondo il quale il segretario generale della Jihad islamica, Ziyad al Nakhala, ha annunciato in un comunicato stampa di aver posto come condizione per qualsiasi dialogo “la liberazione dei combattenti detenuti nelle prigioni dell’Anp”. Poco prima dell’annuncio di Al Nakhala, Khalil al Hayya, membro dell’ufficio politico di Hamas, aveva dichiarato che il movimenti avrebbe preso parte alla riunione del Cairo tra i segretari generali delle fazioni palestinesi, tesa a gettare le basi per un dialogo con l’Anp. Al Hayya, infatti, aveva spiegato che Hamas è a favore di “una visione nazionale unificata, fondata sull’unità del popolo palestinese e realizzata mediante l’elezione di un consiglio nazionale di transizione e, successivamente, di una direzione nazionale inclusiva, in vista della costituzione di un governo unitario”. Il presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, infatti, a seguito delle ultime operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, in Cisgiordania, aveva lanciato un appello a tutte le forze politiche palestinesi a organizzare colloqui con l’Anp. Da parte loro, all’inizio di luglio, le fazioni palestinesi avevano annunciato di aver ricevuto un invito da parte di rappresentanti del governo egiziano a tenere una riunione al Cairo il 30 luglio. (Res)