Speciale difesa: Iraq, fonti stampa, ucciso alto funzionario intelligence legata a partito curdo

- Un alto funzionario dell’agenzia di intelligence Parastin, affiliata al Partito democratico del Kurdistan (Kdp), Mohammed Mirza Sindi, sarebbe stato ucciso nell’esplosione dell’auto a bordo della quale si trovava, nella città di Dohuk, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo hanno riferito “fonti vicine alla sicurezza curdo-irachena” all’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Alcuni video, diffusi dai media locali, mostrano infatti una colonna di fumo che si innalza dalle macerie dell’automobile. Le cause dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine, ma secondo fonti locali, la vettura sarebbe esplosa al passaggio su una mina terrestre. Intanto, la catena montuosa di Makhmour, nel governatorato di Dohuk, è stata presa di mira da un’operazione dell’artiglieria turca contro postazioni del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Secondo testimoni oculari, i bombardamenti hanno interessato aree situate a soli 200 metri dai villaggi di Kohrezi, Barji e Blafa, costringendo i residenti a non uscire dalle loro abitazioni. Negli ultimi tre giorni, inoltre, le Forze armate di Ankara hanno creato dieci nuove postazioni militari nell’area, la stessa in cui il 22 luglio il ministero della Difesa turco aveva annunciato l’uccisione di cinque membri del Pkk. (Res)