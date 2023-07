Speciale difesa: Taiwan, al via seconda fase delle esercitazioni annuali Han Kuang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà fino al 28 luglio a Taiwan la seconda fase delle annuali esercitazioni Han Kuang, con la partecipazione di tutti i reparti delle forze armate. Come riferito dal ministero della Difesa, le manovre puntano a incrementare la prontezza al combattimento dei reparti nell’eventualità di un’invasione da parte della Cina, che rivendica l’isola come parte inalienabile del suo territorio. Nell’ambito dell’addestramento, i caccia dell’Aeronautica e le navi della Marina militare sono stati dispiegati in località designate per simulare la risposta ad una potenziale offensiva. Questo ciclo di esercitazioni, incentrato su manovre a fuoco vivo, segue la prima fase tenuta dalle forze armate dal 15 al 19 maggio scorsi. (Cip)