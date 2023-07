Speciale difesa: Taiwan, al via esercitazioni di difesa aerea Wanan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate a Taiwan le annuali esercitazioni di difesa aerea Wanan, in calendario fino al 27 luglio prossimi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, invitando gli abitanti a non transitare nelle aree interessate durante le manovre. Le simulazioni, della durata di 30 minuti, sono iniziate nella parte settentrionale dell'isola e continueranno il 25 luglio nella sezione meridionale, il 26 luglio lungo la costa orientale e nelle aree periferiche, per poi concludersi nella parte centrale di Taiwan il 27 luglio. (Cip)