- Argentina-Fmi: accordo di massima per nuove condizioni su rifinanziamento debito - Il governo dell'Argentina e il Fondo monetario internazionale (Fmi) hanno trovato l'intesa sulla revisione degli obiettivi contenuti nell'accordo per il rifinanziamento del debito firmato nel marzo del 2022. "Le delegazioni del ministero dell'Economia e della Banca centrale dell'Argentina hanno definito con la delegazione dell'Fmi gli aspetti centrali del lavoro tecnico della prossima revisione", ha scritto il ministero dell'Economia in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Sono stati accordati gli obiettivi e i parametri che faranno da base allo 'staff level agreement' (l'accordo tra le delegazioni che dovrà poi essere sottoposto all'approvazione del board del Fondo) che si spera di concludere nei prossimi giorni per poter procedere alla revisione del programma", recita la nota pubblicata anche sul profilo dell'Fmi. Il negoziato, scrivono le parti, punta a "consolidare l'ordine fiscale e rafforzare le riserve, riconoscendo il forte impatto della siccità, il danno alle esportazioni e alle entrate fiscali del Paese". (segue) (Res)