- Migranti: operazione Europol-Interpol smantella traffico esseri umani da Cuba verso l'Ue - Le forze dell'ordine di cinque Paesi hanno smantellato una rete criminale intercontinentale dedita al traffico di esseri umani da Cuba verso l'Unione europea. L'indagine, coordinata da Europol e Interpol, ha portato all'arresto di 62 persone, di cui 25 di nazionalità cubana. I membri della rete di trafficanti, si legge in un comunicato, hanno utilizzato una nota applicazione di messaggistica per pubblicizzare i loro servizi illeciti a cittadini cubani in situazioni vulnerabili. Per un pagamento di circa 9 mila euro, i trafficanti avrebbero organizzato il viaggio, i trasferimenti e fornito documenti falsi. I criminali hanno trasportato persone da Cuba in Serbia, approfittando della mancanza di requisiti per il visto per entrare in Serbia in quel momento. I migranti sarebbero poi stati contrabbandati in Grecia, da dove sono volati in Spagna. In totale, si sospetta che la rete criminale sia riuscita a contrabbandare nell'Ue circa 5 mila cittadini cubani, generando un profitto di circa 45 milioni di euro. (segue) (Res)