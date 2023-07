I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Petro nomina ex leader paramilitare come "gestore" di Pace - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha nominato Salvatore Mancuso, già leader di una delle più importanti formazioni paramilitari del Paese e reo confesso della partecipazione in decine di omicidi, come "gestore di Pace" per il governo. Designazione, ha detto Petro, che dovrà servire a portare a termine il processo di Pace con le Autodefensas unidas de Colombia (Auc), il gruppo che faceva capo a Mancuso, aperto nel 2002 con l'allora presidente, Alvaro Uribe. "Il processo di pace tra il governo di Uribe e i paramilitari non è ancora completato, ancora non si sa tutta la verità. Le aziende consegnate nelle mani dello Stato si sono in parte perse, riciclate in favore di nuovi gruppi eredi dei paramilitari. I corpi di molte vittime ancora non sono stati ritrovati. Per mettere fine al processo e ottenere la pace completa ho deciso di nominare Mancuso come gestore di pace", ha scritto Petro. Il presidente ritiene che l'ex leader paramilitare, grazie soprattutto alla memoria degli eventi, possa giocare un ruolo chiave nel mettere fine alla violenza che ha imperato per anni in alcune zone del paese. (segue) (Res)